В СКФО активность соискателей в сферах туризма и строительства выросла на 24%

Соискатели трудоустройства в Северо-Кавказском федеральном округе в первом квартале 2026 года разместили на hh.ru более 109 тыс. резюме. Больше всего активность ищущих работу выросла в профсферах «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Строительство, недвижимость» — на 24% (до 5,9 и 10,1 тыс. соответственно). Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в пресс-службе hh.ru.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Количество резюме также значительно увеличилось в професферах «Автомобильный бизнес» — на 23% (до 1,3 тыс.), «Безопасность» — на 22% (до 3,7 тыс.), «Рабочий персонал» — на 22% (до 25,5 тыс.), «Домашний, обслуживающий персонал» — на 18% (до 19,1 тыс.), «Транспорт, логистика, перевозки» — на 17% (до 20,3 тыс.), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» — на 15% (до 300), «Розничная торговля» — на 9% (до 2,5 тыс.), «Производство, сервисное обслуживание» — на 5% (до 3,5 тыс.).

В пресс-службе hh.ru отметили, что если активность соискателей растет, то активность работодателей на Северном Кавказе, как и по всей России, снижается. В первом квартале 2026 года на платформе онлайн-рекрутинга опубликовано более 27 тыс. вакансий в СКФО.

«Кадровый кризис вынудил компании по всей стране кардинально пересмотреть подход к формированию штата. Если раньше бизнес предпочитал брать на рынке труда готовых специалистов, то сейчас основная инвестиция идет в собственные программы обучения и удержания»,— прокомментировала Татьяна Козлова, директор по персоналу ООО «Байкал-Сервис ТК».

По данным hh.ru, наиболее острая конкуренция за рабочие места в СКФО идет среди разнорабочих (62,3 резюме на вакансию), упаковщиков и комплектовщиков (57,1), администраторов (37,7), водителей (28,3), грузчиков (27,9), операторов call-центров (22,3), уборщиц и уборщиков (17,8) и бухгалтеров (15,5).

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», самыми высокооплачиваемыми специалистами (Северо-Кавказского федерального округа) в первом квартале 2026 года стали работники из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга, автомобильного бизнеса и розничной торговли — 81 тыс. руб.

Маргарита Синкевич