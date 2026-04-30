В майские праздники в Удмуртии потеплеет и пройдут локальные дожди

В майские праздничные дни местами по региону пройдут небольшие дожди в северных районах Удмуртии ожидаются дожди с мокрым снегом, сообщает региональный гидрометцентр.

В предстоящие выходные температурный фон начнет повышаться. 1 и 2 мая воздух прогреется до +8 …+13°С. Ночью температура составит -2...+3°С. Дожди будут локальными и кратковременными, а ветер — спокойным.

3 мая будет ветрено и без осадков. В северных районах республики ожидаются усиленные порывы ветра. Температура воздуха ночью окажется в пределах 0...+5°С, днем 11-16°С.

4 мая ветренная погода сохранится, в отдельных районах пройдут дожди. Температура ночью 2-7°С, днем 13-18°С.

Согласно предварительному прогнозу во вторник, 5 мая, столбик термометра достигнет +16…+21°С.