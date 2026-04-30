Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло на 12,3%

В Ростовской области общее количество зафиксированных ДТП за первый квартал 2026 года составило 473. Это на 11,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 537 аварий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

Число пострадавших снизилось на 14,7% за сравниваемый период (570 против 668), а число погибших возросло на 12,3% (91 против 81).

На федеральных дорогах количество ДТП снизилось на 12,9% (61 против 70), число раненых — на 3,4% (84 против 87). Количество погибших увеличилось на 12,5% (18 против 16). Анализ по месяцам показывает, что рост числа погибших зафиксировали в январе (в 1,5 раза), марте (более чем в два раза) и апреле (в 1,5 раза).

На региональных дорогах число ДТП снизилось на 13,3% (111 против 128), раненых — на 24,4% (149 против 197). При этом количество погибших возросло: 39 против 38 (2,6%). На местных дорогах количество ДТП снизилось на 9,9% (301 против 334), а количество раненых — на 11,3% (337 против 380), но число погибших увеличилось на 25,9% (34 против 27).

Основными видами ДТП, которые привели к гибели людей, остаются столкновения транспортных средств (39 погибших), наезды на пешеходов (20 погибших) и наезды на препятствия и стоящие транспортные средства (по 12 погибших).

