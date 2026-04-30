Кадровый резерв Астраханской области не превысил 2,3%

В 2025 году доля кадрового резерва в Астраханской области составила 2,3% от численности занятого населения, или 11,1 тыс. человек, подсчитали в FinExpertiza. Данные приводит газета «Экономика и жизнь». Для сравнения: общероссийский показатель — 5,9%.

Под кадровым резервом аналитики подразумевают граждан без работы, но желающих трудоустроиться. Чем меньше значение, тем устойчивее рынок труда и выше вовлеченность населения в занятость.

Самый низкий уровень зафиксирован в Тульской области (1,95%), Санкт-Петербурге (2%) и Крыму (2,3%). Максимальный показатель — в Дагестане (25,3%), Северной Осетии (18,8%) и Бурятии (15%).

Нина Шевченко