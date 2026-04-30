В Татарстане уволили чиновника в связи с утратой доверия

В Татарстане в связи с утратой доверия уволили председателя палаты земельных и имущественных отношений Заинского района Раиса Шайхиева. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2024–2026 годах он получил от жителей района взятки на общую сумму 635 тыс. руб. за содействие в предоставлении земельных участков в аренду и собственность.

В отношении бывшего чиновника рассматривается уголовное дело по статьям о получении взятки.

Анна Кайдалова