Реконструкция моста в Усть-Донецком районе обойдется в 296,5 млн рублей

В Усть-Донецком районе Ростовской области реконструируют мост. На эти цели выделили 296,5 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сооружение обеспечивает транспортную доступность нескольких хуторов и связывает автомобильные дороги Шахты — Цимлянск и Шахты — Белая Калитва. Старый мост не справлялся с возросшими нагрузками и был слишком узким, бетонные конструкции и опоры находились в критическом состоянии, дорожное полотно разрушилось.

Общая протяженность участка, где ведут работы, с учетом подходов к мосту, составляет около 400 метров. На мосту будет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием капитального типа, барьерное ограждение, служебные проходы. Укрепленные обочины повысят безопасность дорожного движения.

Строительная готовность объекта составляет 30%. Завершить работы планируется в октябре, к этому времени мост должен стать двухполосным.

Мария Хоперская