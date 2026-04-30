В компании Татарстана погасили долги по зарплате на 18,5 млн рублей
В Татарстане работникам одной из компаний выплатили задолженность по заработной плате на сумму 18,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что с января по март этого года перед 190 сотрудниками ООО «АПМК-Билдинг» образовалась задолженность, несмотря на наличие у организации средств.
По данным прокуратуры, руководство направляло доходы на расчеты по договорам, а не на выплату зарплаты. В отношении директора возбудили административное дело, однако тогда долг не погасили.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность погасили.