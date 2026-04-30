Следователи начали проверку после столкновения теплоходов на Дону

В акватории реки Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Информация об этом опубликована на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 28 апреля. Столкновение судов правыми бортами случилось на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. У обоих теплоходов зафиксированы механические повреждения корпусов.

В заявлении отмечается, что пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не допущен. В настоящее время проводится оценка ущерба, причиненного судам.

В СК сообщили, что по факту произошедшего следователи инициировали процессуальную проверку. Специалисты осуществляют комплекс мероприятий для установления обстоятельств и причин чрезвычайного происшествия.

Мария Хоперская