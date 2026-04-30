Бывшему чиновнику из Шиханов дали 3 года принудительных работ за срыв благоустройства парка

В Вольске суд приговорил бывшего директора МКУ «Управление городского хозяйства» города Шиханы к трем годам принудительных работ. 55-летнего чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает прокуратура Саратовской области.

Фото: Яндекс Карты

Суд установил, что в 2023 году директор УГХ заключил с индивидуальным предпринимателем контракты на благоустройство двора на ул. Школьной и городского парка в Шиханах. Средства выделялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

После окончания работ подсудимый подписал акты приема, и контракты были оплачены. Между тем подрядчик выполнил не все, часть работ оказалась еще и ненадлежащего качества. Действия руководителя МКУ обернулись неэффективным расходованием бюджетных средств в сумме более чем 10 млн руб.

Кроме принудительных работ, суд приговорил фигуранта к удержанию 10% из зарплаты в доход государства и запретил заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения муниципальных контрактов, сроком на 1 год. Кроме того, с экс-директора МКУ взыскали около 7 млн руб. в счет причиненного ущерба.

«Ъ — Средняя Волга» изучил карточки в ЕИС «Закупках». В 2023 году МКУ «УГХ» заключило два контракта на выполнение работ по благоустройству территории городского парка Шиханов «Я — патриот». Суммы договоров — 56,1 млн руб. и 9,9 млн руб. Оба контракта были заключены с индивидуальным предпринимателем Манвелом Барбаряном. Договоры от имени МКУ «Управление городского хозяйства» подписывал директор Фарман Саидов.

По данным из открытых источников, Саидов вступил в должность и.о. директора МКУ «УГХ» 27 апреля 2023 года, 1 июня того же года приставку «и.о.» убрали.

