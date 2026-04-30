В Челябинске с 4 мая завершится отопительный сезон

Отопление в административных и жилых домах Челябинска начнут отключать с 4 мая. Как сообщает глава города Алексей Лошкин в своем telegram-канале, решение принято из-за благоприятного прогноза погоды на следующей неделе.

«В предстоящие выходные еще будет прохладно, особенно ночью. А вот на следующей неделе прогноз уже благоприятный. На полную остановку всей системы потребуется несколько дней»,— отметил Алексей Лошкин

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 29-30 апреля завершился отопительный сезон в Миассе, Чебаркуле, Златоусте и Южноуральске.

С 4 мая тепло начнут отключать в домах Магнитогорска, Усть-Катава, Аши, Миньяра и Кропачево, Копейска.

Ольга Воробьева