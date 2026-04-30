В Самарской области глава муниципалитета лишился поста из-за премий самому себе
Суд удовлетворил иск прокуратуры об увольнении главы сельского поселения Шентала в связи с утратой доверия. Об этом сообщает контрольный орган.
Установлено, что чиновник дважды незаконно выписал себе премии на общую сумму более 45 тыс. рублей. Прокурор внес представление в местное собрание представителей, но депутаты не нашли оснований для увольнения.
После этого прокуратура обратилась в суд с требованием досрочно прекратить полномочия главы муниципалитета. Иск был полностью удовлетворен.
Надзорное ведомство проконтролирует фактическое увольнение чиновника, а также внесение сведений о нем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.