В Самарской области глава муниципалитета лишился поста из-за премий самому себе

Суд удовлетворил иск прокуратуры об увольнении главы сельского поселения Шентала в связи с утратой доверия. Об этом сообщает контрольный орган.

Установлено, что чиновник дважды незаконно выписал себе премии на общую сумму более 45 тыс. рублей. Прокурор внес представление в местное собрание представителей, но депутаты не нашли оснований для увольнения.

После этого прокуратура обратилась в суд с требованием досрочно прекратить полномочия главы муниципалитета. Иск был полностью удовлетворен.

Надзорное ведомство проконтролирует фактическое увольнение чиновника, а также внесение сведений о нем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Георгий Портнов