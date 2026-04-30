В СКФО больше всего платят в сфере инвестиций, автомобильном бизнесе и ритейле

Самыми высокооплачиваемыми специалистами Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в первом квартале 2026 года стали работники из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга, где медиана предлагаемой зарплаты достигла 120 тыс. руб. (+6% к аналогичному периоду прошлого года), автомобильного бизнеса — 84 тыс. руб. (+6%) и розничной торговли — 81 тыс. руб. (-6%). Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в пресс-службе hh.ru.

Медиана предлагаемой оплаты труда в сфере безопасности за год выросла на 12% (до 79,7 тыс. руб.), рабочего персонала — на 5% (до 79,6 тыс. руб.), в закупках — на 11% (до 77,4 тыс. руб.), в профсферах «транспорт, логистика, перевозки» — на 10% (до 76,6 тыс. руб.), «медицина и фармацевтика» — на 13% (до 74,4 тыс. руб.), «финансы и бухгалтерия» — на 11% (до 70,9 тыс. руб.), «информационные технологии» — на 10% (70,9 тыс. руб.). Больше всего медиана увеличилась в зарплате административного персонала — на 40% год к году, до 70,2 тыс. руб.

Меньше всего на платформе онлайн-рекрутинга предлагали в профсферах «производство, сервисное обслуживание», где медиана составила 44,7 тыс. руб. (+10% в сравнении с первым кварталом 2025 года), «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» — 50 тыс. руб. (+17%), «высший и средний менеджмент» — 53,8 тыс. руб. (+20%).

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, экономиста Исмаил Исмаилов отметил, в современных условиях в HR-стратегиях работодателей происходит смена приоритета с «найма» сотрудников на «удержание», но только в отношении высококвалифицированных сотрудников, а уровень конкуренции за работника, не обладающего критическими компетенциями, падает. Кроме формирования привлекательного зарплатного предложения, компании активно инвестируют в профессиональный рост персонала и внутреннюю мобильность, организовывая обучение и «прокачку» действующих сотрудников, а также развивая программы менторства, карьерного планирования и внутреннего найма. Исмаил Исмаилов допускает, что привлекательность СКФО для трудоустройства может вырасти, особенно в сферах, связанных с импортозамещением и развитием внутреннего туризма.

Маргарита Синкевич