В Жигулевске управляющая компания «Могутовая» задолжала сотрудникам

В Жигулевске возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам управляющей компании ООО «Могутовая», сообщили в прокуратуре региона.

В период с января по апрель этого года перед двумя работниками организации образовалась задолженность по зарплате в общем размере более 150 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Подозреваемым является директор УК.

Ход расследования уголовного дела и вопрос погашения задолженности контролирует прокуратура города.

Сабрина Самедова