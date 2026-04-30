Экс-замдиректора «Калашникова» Сергея Белякова обвинили в хищении 213 млн рублей

Бывший заместитель директора концерна «Калашников» по закупкам и логистике Сергей Беляков задержан по обвинению в хищении 213 млн руб., ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Головной офис группы компаний располагается в Ижевске.

По версии обвинения, Сергей Беляков похитил деньги при поставках из Китая разгрузочных жилетов в рамках гособоронзаказа. Беляков вину не признает и считает сделку с КНР обоснованной. Он содержится в одном из следственных изоляторов Москвы, передает агентство.

Ранее прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по делу о махинациях при поставках деталей для АК-12 на концерн. Мошенничество в особо крупном размере инкриминируется пятерым фигурантам. Также по подозрению в злоупотреблении полномочиями арестована экс-директор по закупкам и логистике концерна Ксения Гращенкова.