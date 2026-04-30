В Кировской области за последние три года долговая нагрузка сократилась с 50,4% до 41,2% от собственных доходов. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долговая нагрузка бюджета Кировской области снизилась почти на 10 п. п.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Долговая нагрузка бюджета Кировской области снизилась почти на 10 п. п.

Также сообщается, что в 2025 году области списали 3 млрд руб. Предполагается, что в этом году спишут еще 3 млрд руб.

Кроме того, регион реструктурировал задолженность муниципалитетов на 1,6 млрд руб. Две трети долга могут списать при условии целевого использования средств.

Анна Кайдалова