В Удмуртии сняли все режимы, связанные с угрозой БПЛА

В Удмуртии дали отбой всем сигналам, связанным с БПЛА. Следом за снятием режима «Опасное небо» в 12:45 были отменены «Беспилотная опасность» и ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска («Ковер»). Об этом сообщил в Telegram председатель по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Напомним, около 8:00 в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность». К 08:30 был введен режим «Опасное небо», под угрозой атаки БПЛА было семь муниципалитетов.