По итогам 2025 года в Кировской области поступления по специальным налоговым режимам составили 5,8 млрд руб., что на 10,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил пресс-центр региона.

В Кировской области налоговые поступления от малого бизнеса выросли на 10,9%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти отмечают, что увеличение доходов позволяет сохранять и расширять налоговые льготы для бизнеса. В частности, объем региональных льгот по упрощенной системе налогообложения оценивается в 1 млрд руб.

Анна Кайдалова