Финансирование здравоохранения в Кировской области выросло до 6,2 млрд рублей
В Кировской области в 2025 году расходы на здравоохранение увеличились почти на 0,5 млрд руб. и достигли 6,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На эти средства установили 34 модульных медобъекта, отремонтировали 7 учреждений, закупили 65 медицинских автомобилей и 555 единиц оборудования.
Кроме того, 568 медработников получили социальные выплаты на общую сумму 298,3 млн руб.