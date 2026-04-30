«Первый трест» запустил строительство нового ЖК в Кузнецовском затоне

Группа компаний «Первый Трест» получила разрешение на строительство нового жилого комплекса комфорт-класса «Мир». Проект будет построен в Кузнецовском затоне.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

В основе концепции «Мира» лежит советский опыт создания «городов в городе» — микрорайонов с развитой социальной и инженерной инфраструктурой. Так, в «Мире» запланировано строительство собственной школы на 1300 мест, что, как отмечают в АО ГК «Первый трест», полностью решит вопрос с устройством детей и облегчит родителям логистику каждого дня.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Новый комплекс включает в себя 3 жилых квартала, общая площадь жилья составит более 240 тыс. кв.м. Квартирография комплекса представлена планировками разной площади и наполнением, например, в части планировок предусмотрены мастер-спальни — полноценные приватные комнаты с санузлом и гардеробной. Увеличенные окна открывают живописные виды, а просторные прихожие и кухни-гостиные делают повседневную жизнь максимально комфортной. На первых этажах предусмотрены квартиры с собственными палисадниками и отдельным выходом во двор.

В вестибюлях высотных секций ЖК «Мир» разместятся кофейня, коворкинг, уютная зона ожидания и даже малая игровая для детей. Отдельные комнаты отведены под велосипеды и коляски, а посылочные ячейки позволяют забирать заказы без контакта с курьером. Для удобства гостей предусмотрен санузел.

Безопасность и комфорт жителей комплекса обеспечивают собственная охрана и контрольно-пропускной пункт. Фасады оборудованы интеллектуальной подсветкой фасадов и мест общего пользования, которая адаптируется под время суток.

Срок завершения строительства первой очереди — 2028 год.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

АО ГК «Первый трест». ЖК «Мир» - застройщик АО СЗ «ИНВЕСТ ПРОЕКТ»; Проектная декларация на сайте наш.дом.рф