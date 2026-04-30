Экспертиза одобрила строительство дороги в село Подвязье со старинной усадьбой

Госэкспертиза одобрила проект строительства дороги от деревни Швариха до села Подвязье в Богородском округе Нижегородской области, сообщается в реестре экспертиз. В Подвязье находится объект федерального значения — усадьба Приклонских — Рукавишниковых. Пока к нему можно проехать только по проселочной дороге, которую в половодье размывает.

Заказчиком проектирования дороги выступает управление капитального строительства Богородского округа, документацию готовило ООО «Ивановопроект» за 4,2 млн руб.

По информации сайта госзакупок, основанием для подготовки проекта стало поручение губернатора от августа 2023 года. В документации указано также, что строительство участка протяженностью 5,7 км запланировано в один этап и оценивается в 98 млн руб. — за счет местного бюджета.

