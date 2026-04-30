Депутат думы Новокуйбышевска Юрий Ферапонтов подал документы на праймериз «Единой России»

Депутат думы Новокуйбышевска, член партии «Единая Россия» Юрий Ферапонтов подал документы для участия в предварителньом голосовании «Единой России» перед выборами в Самарскую губернскую думу.

Единоросс планирует участвовать в выборах в Новокуйбышевском одномандатном избирательном округе № 5.

Юрий Ферапонтов родился 1 августа 1964 года в Новокуйбышевске.

В 2004 и 2009 гг. был избран депутатом думы Новокуйбышевска 4-го и 5-го созывов по одномандатному избирательному округу № 11, возглавлял комитет по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике. В 2010 году был избран председа­телем думы. В 2014 году вновь избран депутатом думы Новокуйбышевска 6-го созыва по округу № 11. На первом заседании избран председателем городского парламента. В 2019 и 2024 годах переизбран от того же округа.

