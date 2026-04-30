В Ульяновской области выросло производство продуктов питания

В Ульяновской области в первом квартале 2026 года зафиксирован рост выпуска продовольствия на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса.

Наиболее значительное увеличение показателей отмечено в производстве растительного масла, где объемы выросли в 2,1 раза. Зафиксирован рост выпуска рыбной продукции на 23,3%, муки — на 21,8%, мучных кондитерских изделий — на 10,9% и сметаны — на 7,2%. Также выросло производство творога (5,3%), шоколада и кондитерских сахаристых изделий (3,7%), молока (3,5%) и крупы (3,3%).

Андрей Сазонов