В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности с 13 часов 30 апреля отменили в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также сняты ограничения в челябинском аэропорту на выпуск и прием самолетов. На Южном Урале режим опасности атаки БПЛА вводили в 12 часов 30 апреля. За день это уже второй случай — первый был ранним утром. Тогда режим отменили через 40 минут.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, первый режим беспилотной опасности в регионе объявляли 25 апреля после попытки атаки дрона на один из объектов инфраструктуры. Тогда попытку удалось пресечь, жертв и разрушений удалось избежать. Второй случай произошел вчера. Режим беспилотной опасности ввели в 7 часов 29 апреля и отменили к 13 часам.

Виталина Ярховска