Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Самара — Москва

Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию за овербукинг на рейсе Самара — Москва, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В феврале этого года перевозчик продал больше билетов, чем количество пассажирских мест в самолете. Одному из пассажиров пришлось лететь другим рейсом.

По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением наказания в виде штрафа в размере 35 тыс. руб.

Сабрина Самедова