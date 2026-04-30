Москва готова к перемирию

Москва готова объявить о перемирии на 9 мая. Об этом Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Лидеры России и США общались около полутора часов по инициативе Кремля, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Дональд Трамп в свою очередь поддержал идею с временным прекращением огня. Как уточнил Ушаков, Россия готова к миру с Украиной и рассчитывает достичь его с помощью переговоров. Официальный Киев пока не комментировал эти заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Дональд Трамп после разговора с Путиным заявил, что мирное соглашение уже близко:

«Полагаю, что Владимир Путин был готов к заключению мирного соглашения, но некоторые люди помешали ему это сделать. У меня был долгий разговор с президентом России. Я предложил небольшое прекращение огня, и я думаю, он может на это пойти и объявить о чем-то подобном. Я просил его хотя бы о небольшом прекращении огня. Гибнет так много людей, это просто нелепо».

Президенты России и США также обсудили перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Дональд Трамп по итогу назвал разговор «очень хорошим». И допустил, что Россия и Украина могут заключить соглашение раньше, чем завершится война с Ираном. Кроме того, глава Белого дома отметил, что Владимир Путин предложил ему помощь в разрешении вопроса иранского обогащенного урана. По словам Трампа, это ключевое препятствие на пути к соглашению о прекращении войны с Ираном. Впрочем, инициатива Путина по Украине едва ли связана с динамикой американо-иранских переговоров, полагает политолог Илья Гращенков:

«Это фактор скорее символический. Напомню, что уже были аналогичные перемирия — пасхальное, рождественское — приуроченные к крупным праздникам, важным для российского календаря. Поэтому речь, скорее, идет о жесте, а не о серьезных дипломатических переговорах или долгосрочных мирных решениях. Тем более что Зеленский уже отвергал просьбы партнеров, в частности, по поводу ударов по российским нефтяным терминалам. Делать подобные заявления сейчас тем более сложно, поскольку не до конца понятно, готова ли Украина их выполнять.

Это предложение Путина было адресовано Трампу и получило его поддержку, однако мы уже видели, что Киев может не согласиться с позицией партнеров. Не исключено, что и это перемирие не будет поддержано, а значит — может быть сорвано.

Что касается возможной увязки с переговорами по Ирану и позицией Трампа в целом, то если бы такая связь существовала, мы бы, скорее всего, увидели некие пакетные договоренности, где перемирие стало бы прологом к более широким шагам».

27 апреля в Вашингтон с четырехдневным визитом прибыл король Великобритании Карл III. Некоторые СМИ называли его приезд «жизненно важным событием» на фоне ухудшения отношений между Дональдом Трампом и британским премьером Киром Стармером. Монарх, в частности, выступил перед объединенным заседанием Конгресса. В своей речи Карл III деликатно призвал Трампа вернуться к традиционным союзническим альянсам вроде НАТО и проявить «непоколебимую решимость» в деле Украины. Перед этим Трамп успел лично пообщаться с королем Великобритании. Поэтому звонок Владимира Путина не случайность, полагает президент ассоциации Евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Перемирие на 9 мая теоретически возможно, поскольку обе стороны в этом заинтересованы: для России это День Победы, для Украины — День памяти 8 мая. В таких условиях краткосрочное прекращение огня выглядит реалистичным. При этом Россия заявляет о готовности к завершению конфликта, но на своих условиях — в частности, с передачей ей части территорий Донбасса. Именно это и остается главным препятствием: пока есть только заявления, без реальных договоренностей.

Что касается внешнего фактора, встреча с участием Карла III и Дональда Трампа, вероятно, имела значение. Судя по косвенным признакам, тема Украины обсуждалась, но конкретные последствия этой беседы пока неясны».

Последние переговоры в формате Россия—США—Украина прошли в Женеве в феврале. Еще один раунд должен был состояться 5 марта в Абу-Даби, однако из-за войны в Иране его отложили. В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине «пока на паузе».

Леонид Пастернак