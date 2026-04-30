В Щучье Курганской области подросток на питбайке сбил ребенка

Несовершеннолетний водитель питбайка в Щучье Курганской области наехал на десятилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок серьезно не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, утром 29 апреля около дома №2 на улице Школьной 15-летний водитель питбайка Dakar Moto Land не справился с управлением и врезался во встречного десятилетнего велосипедиста.

Материалы по факту происшествия направлены в Щучанский межрайонный отдел СУ СКР по региону. Следователи могут принять решение о привлечении матери водителя питбайка к уголовной ответственности по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

