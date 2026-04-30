Росводресурсы усилили сброс воды на волгоградской ГЭС на майские праздники

Федеральное агентство водных ресурсов скорректировало работу Волжской ГЭС в Волгограде. Новый режим спецпопуска затронет майские праздники, сообщили Росводресурсы.

Ведомство заменило прежние параметры сброса воды. До 1 мая через плотину планировали пропускать 24 тыс. кубометров в секунду, а затем ступенчато снижать эту цифру.

Согласно обновленному указанию, 2 и 3 мая станция будет работать с переменным режимом. С 4 по 6 мая сброс начнет уменьшать ежесуточно на 1 тыс. кубометров.

С 7 по 10 мая расход воды зафиксируют на уровне 20 тыс. кубометров в секунду. Допустимый подъем уровня у верхнего бьефа составит 15,2 метра.

На 29 апреля приток в Волгоградское водохранилище достиг 23 420 кубометров в секунду. Общий расход воды оказался на отметке почти 23,8 тыс. кубометров.

Через водосбросы в нижний бьеф уходило более 8,8 тыс. кубометров в секунду. Дальнейшие режимы работы ГЭС определят по фактической обстановке.

