Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае, пока мать ходила в магазин

Трое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Дубинино Красноярского края. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, в квартире дома на улице Кишиневской проживала многодетная семья. Днем мать детей отлучилась в магазин за продуктами, оставив без присмотра трех сыновей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет, которые спали. Глава семьи в это время находился на работе, еще двое детей гостили у бабушки, один был на занятиях в школе. Причины пожара, унесшего жизни трех мальчиков, установит расследование.

Прокуратура сообщила, что ранее семья в поле зрения органов системы профилактики несовершеннолетних не попадала, на учетах не состоит.

В региональном управлении МЧС рассказали, что сообщение о пожаре в жилом доме поступило в экстренные службы в 11:25. Его площадь составила 25 кв.м. В 11:57 пожар был локализован, в 12:42 — потушен. Предполагаемой причиной возгорания, по информации спасательного ведомства, могло стать короткое замыкание телевизора.

