В Оренбуржье на главу сельсовета подали в суд из-за свалки

Прокуратура обнаружила несанкционированную свалку на окраине Кваркенского района Оренбургской области. В связи с этим она обратилась в суд с иском к главе местного сельсовета. Об этом сообщает контрольный орган.

Ранее СМИ написали о нарушениях в сфере благоустройства и обращения с отходами производства и потребления на территории района. Проверка показала, что хоккейный корт, подвесной мост и дороги в поселке Айдырлинском находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. А на окраине населенного пункта была обнаружена свалка.

Надзорное ведомство внесло чиновнику представление и подало на него в суд. Иск был удовлетворен. Глава сельсовета должен будет ликвидировать свалку в течение полугода с момента вступления решения в законную силу.

Георгий Портнов