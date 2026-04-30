В Оренбуржье на главу сельсовета подали в суд из-за свалки
Прокуратура обнаружила несанкционированную свалку на окраине Кваркенского района Оренбургской области. В связи с этим она обратилась в суд с иском к главе местного сельсовета. Об этом сообщает контрольный орган.
Ранее СМИ написали о нарушениях в сфере благоустройства и обращения с отходами производства и потребления на территории района. Проверка показала, что хоккейный корт, подвесной мост и дороги в поселке Айдырлинском находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. А на окраине населенного пункта была обнаружена свалка.
Надзорное ведомство внесло чиновнику представление и подало на него в суд. Иск был удовлетворен. Глава сельсовета должен будет ликвидировать свалку в течение полугода с момента вступления решения в законную силу.