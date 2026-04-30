Пожарно-спасательные отряды Самарской области получили 20 автомобилей из Белоруссии

Пожарно-спасательным отрядам Самарской области передали 20 специализированных автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Это пожарные машины АЦ 8,0 (6302) производства МАЗ. Предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе в тяжелых условиях проходимости, лесных массивах. По оценке специалистов, сегодня такие машины — лучшие в своем роде»,— написал вячеслав Федорищев в MAX.

Технику получили пожарно-спасательные отряды из различных муниципалитетов региона.