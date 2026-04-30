В Казани открылся Центр уникального мастерства

Накануне в Казани для посетителей открылся Центр уникального мастерства, расположенный в обновленном здании бывшего ЦУМа. Его посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила его пресс-служба.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова

Фото: пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова

Пространство полностью отдали под мастерские, выставочные зоны и площадки для проведения мастер-классов. Также в центре предусмотрены гастрономическая зона и залы для мероприятий. В числе направлений — каллиграфия, ткачество, работа с кожей, создание украшений, роспись по ткани и традиционные народные промыслы. Отдельные площадки посвящены татарским музыкальным инструментам, вышивке и ремеслам.

В рамках открытия для посетителей подготовили мастер-классы, выставки и культурную программу, включая экспозиции народных костюмов и предметов быта.

Анна Кайдалова