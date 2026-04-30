Четверо жителей Прикамья обвиняются в неправомерном обороте средств платежей

СУ СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 20-летний фигурант организовал противоправную деятельность по приобретению и использованию чужих банковских карт. Он привлек к участию в незаконной деятельности 18-летнего молодого человека, который, в свою очередь, предложил совершить преступление 16-летней девушке. Позже их соучастницей стала еще одна 17-летняя фигурантка.

С ноября по декабрь 2025 года обвиняемые получили во временное пользование реквизиты и доступ к банковским картам, принадлежащим десяти несовершеннолетним жителям Прикамья. За использование карт подросткам платили по 1 тыс. руб. в день. Электронные средства платежей использовались для движения денежных средств, полученных от преступной деятельности, в том числе связанной с наркобизнесом. Преступления выявлены сотрудниками УМВД России по городу Перми.

В ходе обысков у обвиняемых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, наличные денежные средства в сумме свыше 200 тыс. руб., а также банковские карты. По ходатайству следствия 20-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летнего фигуранта, который вовлек несовершеннолетнюю в совершение тяжкого преступления.