По итогам первого квартала этого года в Татарстане работодатели в сфере информационных технологий готовы платить в среднем 98 тыс. руб., тогда как медианная зарплата по республике составляет 83,5 тыс. руб. В ИТ оплата на 17% выше среднего уровня по региону, сообщила пресс-служба hh.ru.

В Татарстане зарплаты в ИТ на 17% выше среднего уровня по региону

Среди наиболее актуальных высокооплачиваемых направлений в сфере ИТ в Татарстане — руководители отдела ИТ, они получают от 500 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. На втором месте — руководители группы разработки (от 487,5 тыс. руб.), далее следуют Team Lead Go (450 тыс. руб. — 600 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что ключевыми факторами высокой оплаты остаются востребованные навыки — знание SQL, Linux и Python, а также аналитическое мышление и умение работать с большими массивами данных.

Анна Кайдалова