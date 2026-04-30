В Челябинской области второй раз за день объявили режим беспилотной опасности

В Челябинской области в 12 часов 30 апреля объявили режим беспилотной опасности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Первый раз сегодня его вводили ранним утром.

Областные власти напоминают, если граждане при угрозе БПЛА находятся в здании, нужно спуститься на нижний этаж или паркинг, не используя лифт. На улице необходимо укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. Запрещена фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО. Кроме того, возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету. В челябинском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, первый режим беспилотной опасности в регионе объявляли 25 апреля после попытки атаки дрона на один из объектов инфраструктуры. Тогда попытку удалось пресечь, жертв и разрушений удалось избежать. Второй случай произошел вчера. Режим беспилотной опасности ввели в 7 часов 29 апреля и отменили к 13 часам.

Виталина Ярховска