обновлено 10:03

Депутат Госдумы РФ от Прикамья заявился на праймериз «Единой России»

Действующий депутат Госдумы РФ от Пермского края Дмитрий Скриванов примет участие в праймериз «Единой России». 

Как сообщает реготделение партии, он подал документы на участие в выборах по единому федеральному округу и по Кунгурскому одномандатному избирательному округу №64 в Госдуму, а также по одномандатному избирательному округу №21 в региональный парламент. 

В 2016–2021 годах Дмитрий Скриванов являлся депутатом Госдумы РФ VII созыва, входил в комитет по финансовому рынку. В сентябре 2021 года избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва.