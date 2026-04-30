Депутат Госдумы РФ от Прикамья заявился на праймериз «Единой России»

Действующий депутат Госдумы РФ от Пермского края Дмитрий Скриванов примет участие в праймериз «Единой России».

Как сообщает реготделение партии, он подал документы на участие в выборах по единому федеральному округу и по Кунгурскому одномандатному избирательному округу №64 в Госдуму, а также по одномандатному избирательному округу №21 в региональный парламент.

В 2016–2021 годах Дмитрий Скриванов являлся депутатом Госдумы РФ VII созыва, входил в комитет по финансовому рынку. В сентябре 2021 года избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва.