Под Камышином спасатели вытащили на берег водителя перевернувшейся лодки

29 апреля 2026 года у села Нижняя Добринка под Камышином перевернулось маломерное судно. Судоводитель 1952 года рождения оказался в воде.

Случайный очевидец вытащил мужчину из реки до прибытия спасателей. Пострадавший уже находился на берегу, когда на место приехали камышинские спасатели.

Берег оказался крутым и обрывистым. Машина скорой помощи не подъехала к воде. Плавсредства не причалили из-за рельефа. Передать человека медикам напрямую не получилось.

Сотрудники ГКУ «Служба спасения» организовали эвакуацию мужчины по склону. Пострадавшего подняли наверх к дороге. Бригада врачей ждала его там. Медики госпитализировали мужчину.

Никита Маркелов