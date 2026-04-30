Под Камышином спасатели вытащили на берег водителя перевернувшейся лодки
29 апреля 2026 года у села Нижняя Добринка под Камышином перевернулось маломерное судно. Судоводитель 1952 года рождения оказался в воде.
Случайный очевидец вытащил мужчину из реки до прибытия спасателей. Пострадавший уже находился на берегу, когда на место приехали камышинские спасатели.
Берег оказался крутым и обрывистым. Машина скорой помощи не подъехала к воде. Плавсредства не причалили из-за рельефа. Передать человека медикам напрямую не получилось.
Сотрудники ГКУ «Служба спасения» организовали эвакуацию мужчины по склону. Пострадавшего подняли наверх к дороге. Бригада врачей ждала его там. Медики госпитализировали мужчину.