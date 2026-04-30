«Это естественный процесс эволюции»

В СМИ звучат прогнозы, что Венесуэла может покинуть Организацию стран-экспортеров нефти вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами. Объясняется это тем, что страна фактически находится под внешним управлением США. Подобное развитие событий называют как минимум успехом Дональда Трампа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что кризис затронул все без исключения международные объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК — событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем» мирового энергетического рынка. Однако первоначальная реакция внешних комментаторов была спокойной. Мол, ОАЭ давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеются в виду квоты картеля на добычу нефти.

Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть и мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство — и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывалась более чем удачно.

Между тем ОАЭ не просто вышли из ОПЕК — страна явно дрейфует в сторону Соглашений Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и США. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторять уже набивший оскомину тезис: мир уже не будет прежним, эпоха союзов, картелей и иных объединений уходит, поскольку нахождение в них становится невыгодным.

Тем временем появились сообщения, что следующей на выход из ОПЕК может стать Венесуэла. Это неудивительно, поскольку страна, по сути, находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм.

И это относится не только к ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти — лишь первая крупная ласточка. ООН, олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз — все в зоне риска. Если не провести реформы, а их, судя по всему, никто проводить не собирается, кризис продолжится — уже и без Дональда Трампа.

Это естественный процесс эволюции. Главное, чтобы он проходил более-менее мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены — к лучшему.

