В Свияжске разработают туристический код села
В Свияжске представят концепцию туристического кода, реализация которой запланирована на 2026–2027 годы. Проект представят 5 мая жителям села и экспертам, сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.
В Свияжске разработают туристический код села
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Проект предполагает создание удобной зоны приема туристов у парковок, улучшение навигации, благоустройство Рождественской площади, обустройство мест отдыха и установку базовой инфраструктуры, включая санитарные узлы.
Основными задачами являются упорядочивание турпотоков, соединение ключевых достопримечательностей пешеходными маршрутами и снижение нагрузки на историческую среду.