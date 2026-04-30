В Свияжске представят концепцию туристического кода, реализация которой запланирована на 2026–2027 годы. Проект представят 5 мая жителям села и экспертам, сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

В Свияжске разработают туристический код села

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Проект предполагает создание удобной зоны приема туристов у парковок, улучшение навигации, благоустройство Рождественской площади, обустройство мест отдыха и установку базовой инфраструктуры, включая санитарные узлы.

Основными задачами являются упорядочивание турпотоков, соединение ключевых достопримечательностей пешеходными маршрутами и снижение нагрузки на историческую среду.

Анна Кайдалова