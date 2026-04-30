Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контрактов для ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ»

В Самарской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении госконтрактов для «Жигулевской ЦГБ». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В декабре 2024 года ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» и ООО «Делфи-М» заключили контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной техники на сумму 1,5 млн руб. В мае 2025 года между ними был заключен контракт на поставку накопителей для хранения данных в электронном виде на общую сумму свыше 215 тыс. руб.

Однако, по данным надзорного ведомства, исполнитель не исполнил обязательства в полном объеме, при этом оплату по контракту получил.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, прокуратура города проконтролирует ход расследования.

Сабрина Самедова