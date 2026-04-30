В Оренбуржье вступил в силу приговор по делу о хищении у клиентов автосалона 27 млн рублей

Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор местной жительнице, признанной виновной в хищении более 27 млн руб. у клиентов автосалона. Женщина, работавшая кредитным специалистом и действовавшая в составе организованной группы, пыталась обжаловать реальный срок, ссылаясь на досудебное соглашение, но апелляция поддержала позицию прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что осужденная входила в состав организованной группы и, используя служебное положение, предоставляла покупателям автосалона ложные сведения. Она искажала данные о реальной стоимости машин и доходах потерпевших, а также вводила их в заблуждение относительно порядка рассмотрения кредитных заявок банками. В результате 38 эпизодов мошенничества потерпевшие лишились в общей сложности более 27 млн руб.

В итоге обвиняемую приговорили к трем годам колонии общего режима. Осужденная и ее защитник обжаловали приговор, настаивая на условном наказании — они обратили внимание апелляционной инстанции на заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве. Но прокуратура доказала в суде необоснованность этих доводов. Приговор вступил в законную силу.

