Росстат отметил снижение производства скота и птицы в Сибири в первом квартале

Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий на территории Сибири по итогам первого квартала 2026 года снизилось в живом весе на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из материалов Росстата. Показатель достиг 299,5 тыс. т. Из регионов СФО наибольшее сокращение произошло в Республике Алтай (-22,4%), Алтайском крае (-12,4%) и Новосибирской области (-7,5%). Выросло производство скота и птицы в живом весе в Омской области (+7%), Кузбассе (+5%), Томской области (+3,3%) и Красноярском крае (+2,3%).

Общий надой молока в Сибири в первом квартале 2026 года также сократился на 3,6%, до 821,7 тыс. т. Снижение зафиксировано в Новосибирской области (-13,5%), Республике Алтай и Алтайском крае (-4,5%), Кузбассе (-1,8%). При этом показатель на 16,6% вырос в Томской области, на 2,3% — в Иркутской и на 2% — в Омской областях.

Производство яиц в целом по округу за год уменьшилось на 3,4%, до 1,4 млрд штук. Наибольшее снижение произошло в Иркутской области (-11%), Новосибирской области и Красноярском крае (-7,8%), а также в Кузбассе (-5,6%).

По данным ведомства, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) Сибири сокращается последние три года — в 2023 году оно достигало 2,6 млн голов, в 2024 году — 2,4 млн голов, в 2025 году — 2,3 млн голов. Численность свиней снизилась с 2,26 млн голов в 2023 году до 2,20 млн голов в 2025-м, данные по птице отсутствуют.

Лолита Белова