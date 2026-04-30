Обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО арестовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде арестованы два фигуранта по уголовным делам о крупных мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении участников СВО. Московский райсуд арестовал одного до 26 июня 2026 года включительно, второго - до 24 мая, сообщили в Нижегородском областном суде.

Первому фигуранту инкриминируют материальный ущерб на сумму более 3 млн руб., второму - на 10 млн руб. Другие детали дел не раскрываются.

Галина Шамберина