В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы ввели временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В двух аэропортах Татарстана ввели временные ограничения

В двух аэропортах Татарстана ввели временные ограничения

Фото: Социальные сети авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Ограничения на взлет и посадку в аэропорту Бугульмы ввели в 05:17, в аэропорту Нижнекамска — 07:43. Их ввели на фоне угрозы атаки БПЛА в регионе. Режим отменили в 08:37.

По сообщению Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Анна Кайдалова