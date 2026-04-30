В двух аэропортах Татарстана ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы ввели временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Фото: Социальные сети авиакомпании «ЮВТ Аэро»
Ограничения на взлет и посадку в аэропорту Бугульмы ввели в 05:17, в аэропорту Нижнекамска — 07:43. Их ввели на фоне угрозы атаки БПЛА в регионе. Режим отменили в 08:37.
По сообщению Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.