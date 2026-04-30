Состоялась онлайн-премьера первого в мире мультфильма на нагайбакском языке

Анимационный фильм «Нагайбакская сказка», посвященный коренному народу Челябинской области — нагайбакам, впервые показали в онлайн-формате. Картина снята на народном языке, сообщает губернатор Алексей Текслер в своих соцсетях.

Создатели мультфильма изучали архивные материалы, народные сказки, песни и обряды. Также они встречались с носителями культуры и выезжали в экспедиции в Нагайбакский район. Онлайн-премьера прошла в День коренных малочисленных народов, который проводится в России впервые.

«Это значимое событие в деле сохранения и популяризации культуры нагайбаков — уникального коренного народа Южного Урала, сумевшего сохранить свою самобытность, язык, фольклор, обряды и духовные традиции. Особенно важно, что премьера проходит в Год единства народов России, подчеркивая значимость бережного отношения к культурному многообразию нашей страны и уважения к наследию каждого народа», — подчеркнул глава региона.

Первую часть мультфильма уже показали на кинофестивалях страны. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив ведется работа над продолжением — «Нагайбакская сказка. Казачий путь».

Виталина Ярховска