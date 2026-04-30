В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане в 08:37 сняли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск, Альметьевск, Елабугу и Набережные Челны. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Набережные Челны отменена», — говорится в сообщении.

В 00:27 сообщили о режиме беспилотной опасности в регионе. В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты.

Анна Кайдалова