В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА
В Татарстане в 08:37 сняли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск, Альметьевск, Елабугу и Набережные Челны. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Набережные Челны отменена», — говорится в сообщении.
В 00:27 сообщили о режиме беспилотной опасности в регионе. В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты.