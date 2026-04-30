В Челябинске изменятся маршруты общественного транспорта на время эстафеты
В Челябинске 2 мая на время эстафеты и велогонки изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».
Движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой будет закрыто с 6 часов до 15 часов 2 мая. В это время автобусы направятся по следующим трассам:
- Автобус №2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;
- Автобус №3: ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Худякова — Шершни — ЧВВАКУШ;
- Автобус №4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- Автобус №10к: ЧМК — Молодогвардейцев — Северо-Крымская — Труда — ДС «Юность»;
- Автобус №14а: Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ;
- Автобус №15: ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Пушкина — Тимирязева — кинотеатр имени Пушкина;
- Автобус №17а: Нефтебазовая — Воровского — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Профессора Благих;
- Автобус №22: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;
- Автобус №26: ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
- Автобус №33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- Автобус №51: Сосновка — Воровского — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская набережная — Молодогвардейцев;
- Автобус №58: ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Доватора — Чистопольская;
- Автобус №64: Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — Железнодорожный вокзал;
- Автобус №74: Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
- Автобус №78: Мамина — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королева;
- Автобус №81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
- Автобус №85: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского —Дарвина — Новосинеглазово;
- Автобус №90с: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад Кристалл — Новосинеглазово;
- Автобус №123: Автовокзал — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой —Парк Гагарина;
- Автобус №483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина.
Троллейбусы будут курсировать так:
- Троллейбус №7: ЧМК — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);
- Троллейбус №10: Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;
- Троллейбус №12: Рязанская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);
- Троллейбус №12: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — Железнодорожный вокзал;
- Троллейбус №14: ЧМК — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных;
- Троллейбус №16: АМЗ — Воровского — Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ;
- Троллейбус №17: Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская;
- Троллейбус №19: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.
Трамвай №2 отправится через ЧЭМК — Кирова — Автовокзал.