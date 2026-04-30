В Челябинске изменятся маршруты общественного транспорта на время эстафеты

В Челябинске 2 мая на время эстафеты и велогонки изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».

Движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой будет закрыто с 6 часов до 15 часов 2 мая. В это время автобусы направятся по следующим трассам:

Автобус №2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;

Автобус №3: ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Худякова — Шершни — ЧВВАКУШ;

Автобус №4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;

Автобус №10к: ЧМК — Молодогвардейцев — Северо-Крымская — Труда — ДС «Юность»;

Автобус №14а: Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ;

Автобус №15: ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Пушкина — Тимирязева — кинотеатр имени Пушкина;

Автобус №17а: Нефтебазовая — Воровского — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Профессора Благих;

Автобус №22: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;

Автобус №26: ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

Автобус №33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

Автобус №51: Сосновка — Воровского — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская набережная — Молодогвардейцев;

Автобус №58: ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Доватора — Чистопольская;

Автобус №64: Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — Железнодорожный вокзал;

Автобус №74: Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

Автобус №78: Мамина — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королева;

Автобус №81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

Автобус №85: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского —Дарвина — Новосинеглазово;

Автобус №90с: Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад Кристалл — Новосинеглазово;

Автобус №123: Автовокзал — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой —Парк Гагарина;

Автобус №483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Троллейбусы будут курсировать так:

Троллейбус №7: ЧМК — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

Троллейбус №10: Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;

Троллейбус №12: Рязанская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

Троллейбус №12: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — Железнодорожный вокзал;

Троллейбус №14: ЧМК — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных;

Троллейбус №16: АМЗ — Воровского — Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ;

Троллейбус №17: Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская;

Троллейбус №19: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.

Трамвай №2 отправится через ЧЭМК — Кирова — Автовокзал.