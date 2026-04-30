ПГНИУ отменил занятия из-за угрозы беспилотной опасности
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) отменил все сегодняшние учебные занятия. Все сотрудники переведены на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Утром в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Перми введен план «Ковер», прием и выпуск воздушных судов приостановлен. В городе работала система оповещения и включались сирены тревоги.