В Октябрьском с поликлиники взыскали стоимость лекарства на детей-инвалидов

Суд в Октябрьском обязал поликлинику выплатить 40 тыс. руб. за купленные на свои средства препараты для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что дети-инвалиды 2013 и 2015 годов рождения с хроническими заболеваниями состоят на учете и нуждаются в постоянном приеме лекарства. Выписанные рецепты не раз находились на отсроченном обслуживании, поэтому родители покупали препараты на свои деньги.

Прокуратура обратилась в суд с требованием возместить стоимость лекарств. Решения суда исполнены, отмечается в сообщении.

Майя Иванова