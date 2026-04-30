Вывоз мусора на Среднем Урале будет осуществляться в майские праздники ежедневно

В период майских праздников вывоз мусора в Свердловской области будет осуществляться ежедневно, сообщили в департаменте информационной политики региона. Региональные операторы будут работать без выходных, усилив работу перед праздничными днями.

Компании сформировали графики дежурств, назначили ответственных руководителей, в автопарках был проведен техосмотр. Так, оператор «ЭкоПарк» задействует 85 единиц спецтехники и 211 сотрудников, включая водителей, диспетчеров и специалистов гаражных служб. В «Рифее» к работе привлекут 130 единиц спецтехники для обслуживания 23 муниципальных округов.

«Спецавтобаза» отправит в праздники 295 единиц техники, отходы с контейнерных площадок у многоквартирных домов будут вывозить каждый день с 7:00 до 23:00. По данным компании, на территориях, где действует помешковый сбор, вывоз будет организован по согласованному с местными администрациями графику. «В праздничные и выходные дни значительно обостряется проблема проезда к контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованных автомобилей. Следить за этим должны собственники контейнерных площадок, но многое зависит и от самих автомобилистов. Мусоровоз — крупногабаритная техника, и проезд во дворах для нее должен быть свободен всегда»,— отметили в «Спецавтобазе».

Жителей также просят не выбрасывать на обычные мусорки растительные остатки, строительные материалы и автомобильные шины — они не относятся к твердым коммунальным отходам и требуют отдельной утилизации. Крупногабаритные отходы следует размещать в специальных отсеках или рядом с контейнерными площадками, не мешая работе спецтехники.

Ирина Пичурина