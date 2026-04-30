В Челябинске назначены дополнительные поезда на майские праздники

«Свердловская пригородная компания» назначила дополнительные рейсы на Южно-Уральской железной дороге на время майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Поезд №7148 Златоуст — Челябинск, отправляющийся в 17:41, будет курсировать 11 мая вместо 10 мая. Поезд №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский, который начинает рейс в 13:42, будет ежедневно ездить с 29 апреля по 4 мая и с 7 мая по 12 мая. Поезд №7028/7008 Екатеринбург-Пассажирский — Верхний Уфалей — Челябинск, отправляющийся в 11:41, назначили на эти же даты. Поезд №7905/7906 Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский, начинающий рейс в 12:35, будет курсировать 30 апреля. Кроме того, отменен 1 и 11 мая поезд №6004 Полетаево-1 — Челябинск, который отправляется в 7:31.

Виталина Ярховска